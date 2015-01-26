Контрацептиви можуть призвести до раку мозку

Тривале використання гормональних контрацептивів в два рази підвищує ризик раку мозку. Такі висновки зробили вчені з госпіталю Університету Оденсе і Університету Південної Данії. Але реально дані наслідки торкнуться лише небагатьох жінок, стверджують вчені. Отже, фахівці порівняли 317 жінок з гліомою і 2126 здорових жінок, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Усім жінкам було від 15 до 49 років. І ті, хто використовував оральні контрацептиви або спіралі, на 50% частіше мали рак мозку. Ризик зростав до 90% для жінок, які застосовували один з методів контрацепції протягом щонайменше 5 років. Небезпечніші за все виявилися контрацептиви, що містили тільки прогестаген (ризик майже строювався).

Найчастіше диагностировалась гліобластома - один з найбільш агресивних типів раку. Суть в тому, що гормон прогестерон посилює розмноження ракових клітин. Це довели лабораторні дослідження. Також він підвищує концентрацію гормонів росту.