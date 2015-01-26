Шкідливі звички старять зовнішність на 10 років

Давно відомо, що шкідливі звички негативно впливають на стан шкіри людини, старять його зовні.

Під час нового дослідження група вчених підрахувала, скільки років молодості забирають шкідливі звички у жінок, пише healthyliving.com.ua.

В експерименті брали участь 585 мешканок Великобританії, Китаю та Іспанії. Дослідники під керівництвом Ендрю Мейса (Великобританія) аналізували спосіб життя жінок (харчування, вживання алкоголю, паління, відвідування солярію і т.д.).

Виявилося, що стиль життя на третину визначає, на який вік виглядає жінка. Раніше було відомо, що зовнішній вік на 50% визначається спадковістю.

Дослідники порівняли реальний вік дам з тим, наскільки їх оцінюють оточуючі. Як і очікувалося, чим більш нездоровий спосіб життя вели жінки, тим старше свого реального віку вони виглядали. В цілому, нездорові звички зістарили їх на 10,4 року.