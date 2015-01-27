Експерти радять вагітним жінкам їсти багато риби

Нове дослідження, проведене в Університеті Ольстера, показало: діти тих жінок, які під час вагітності їдять океанську рибу, отримують багато жирних кислот омега-3. Довго причиною для занепокоєння був вплив ртуті на організм вагітних жінок, що споживають рибу. Однак переваги переважують ризик, передає meddaily.ru з посиланням на Diabetes Insider.

Риба багата жирними кислотами омега-3, сполуками, важливими для розвитку мозку і очей дитини. Крім того, жирні кислоти омега-3 захищають мозок від токсичних сполук ртуті. Людський організм не може виробляти ці кислоти, тому вагітні жінки обов'язково повинні включати рибу в свій раціон. Фахівці радять їм їсти рибу, як мінімум, 12 разів на тиждень.

Дослідники спостерігали приблизно за 1500 вагітних жінок з Республіки Сейшельські острови протягом майже 20 місяців. Там люди їдять рибу в середньому по вісім разів на тиждень, набагато частіше, ніж у більшості інших країн. Жінки, які їли рибу під час вагітності, народжували більш здорових немовлят.

Нещодавно Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США опублікувало звіт, в якому сказано, що риба надзвичайно шкідлива для здоров'я вагітних жінок. Вчені вважають: плюси і мінуси від вживання риби необхідно переглянути.