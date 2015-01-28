Відмова від сніданку призводить до щорічного збільшення ваги на 12 кілограмів

Люди, які пропускають сніданок хоча б три рази в тиждень, в два рази частіше збільшують денну калорійність раціону на 252 калорії. Справа в тому, що, позбавляючи себе сніданку, людина обов'язково захоче перекусити пізніше. Це веде до переїдання і може вилитися в набір ваги до 12 кілограмів за рік, якщо, звичайно, не спалити зайві калорії, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Як показало дослідження 2000 чоловік, люди, які відмовляються від сніданку, найчастіше перекушував чіпсами, шоколадом, печивом. При цьому кожен десятий взагалі не снідав. А 37% це робили час від часу протягом робочого тижня. 45% зізналися: відмова від сніданку будить у них голод ближче до полудня. 30% страждали від втоми і браку сил, а 14% ставали дратівливими. Зазвичай люди пропускали сніданок, так як не голодні (30%) або воліли подовше повалятися зранку в ліжку (23%). 12% просто забували поснідати, і ще 12% занадто зайняті, щоб приділяти час приготуванню сніданку.

При цьому сніданок однозначно впливає на те, які продукти людина буде їсти протягом дня. Наприклад, якщо людина не снідає, у 27% випадків хотілося шоколадний батончик і в 10% випадків купували на обід газовану воду. Між тим, якщо людина снідала, то показники скорочувалися до 13% та 4% відповідно. Причина в зниженні рівня цукру, викликаному пропущенням сніданку. Організм все одно зажадає своє, причому, досить швидко і у вигляді шкідливої їжі. Дієтологи радять: якщо вранці ви не хочете їсти, зробіть вибір на користь чого-небудь легкого. Або снідайте пізніше, наприклад, на роботі.