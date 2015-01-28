Авокадо зменшує концентрацію холестерину без таблеток

Дієтологи з Американської кардіологічної асоціації радять щодня їсти авокадо, якщо стоїть завдання знизити рівень холестерину. Основна ідея в тому, щоб замінити насичені жири в раціоні ненасиченими з авокадо, пише meddaily.ru з посиланням на CTV News. Даний підхід перевірили на 45 здорових добровольцях 21-70 років. Людей розділили на три групи. Кожній групі - своя дієта, що знижує холестерин.

На самому початку люди отримували 34% від денної норми калорій з жиру, 51% - з вуглеводів і 16% - з білка (таке співвідношення в раціоні середньостатистичного жителя західної країни). Через два тижні люди вже пересіли на дієту. Перша група авокадо не їла і споживала мало жирів, друга - помірну кількість жирів і авокадо щодня, третя - помірну кількість жирів без авокадо. При помірному споживанні жирів 35% калорій надходили з жиру, 17% - з мононенасичених жирних кислот, а при зниженому споживанні - 24% з жирів і на 11% - з мононенасичених жирних кислот.

У підсумку саме споживання авокадо дало зниження показників "шкідливого холестерину" (ліпопротеїнів низької щільності) на 13,5 мг/літр крові. Дієта з помірним споживанням жирів без авокадо знизила рівень на 8,3 мг/літр, а звичайна дієта з низьким вмістом жирів - на 7,4 мг/літр.