Свинець порушує розвиток хлопчиків

Відомо, що свинець небезпечний для здоров'я. Однак від його впливу хлопчики страждають частіше, ніж дівчатка. Мабуть, жіночі гормони естроген і естрадіол захищають організм дівчаток від негативних наслідків. Вчені припускають, що гормональна терапія стане порятунком для хлопчиків, які потрапили під вплив свинцю, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Дослідники оцінили виконавчі функції і навички читання у 40 маленьких дітей у віці від трьох до шести років. Ці діти жили в Омасі, місті, грунт в якому забруднений свинцем з заводу, близько 125 років. Крім того, при будівництві багатьох старих будинків у цьому місті використовувалися фарби на основі свинцю. У 23 дітей рівні свинцю в крові були підвищені.

У хлопчиків з високими рівнями свинцю в організмі виконавчі навички виявилися розвинені гірше. У дівчаток з підвищеним рівнем свинцю в крові порушення були менш вираженими. Так, свинець негативно впливає на когнітивні функції, особливо ті, якими управляють лобові частки мозку. За виконавчі навички відповідає в основному префронтальна кора, а за навички читання - скронева та тім'яна ділянки мозку.