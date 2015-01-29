Вчені констатують мутацію вірусу Ебола

Науковці, які займаються вивченням спалаху лихоманки Ебола у Гвінеї, заявляють, що з початку спалаху захворювання вірус мутував.

Як зазначає ВВС Україна, дослідники із Інституту Пастера у Франції, які першими зафіксували спалах хвороби у березні 2014 року, намагаються визначити, чи став вірус за цей час більш заразним.

Науковці аналізують сотні зразків крові хворих на Еболу у Гвінеї, фіксуючи зміни у вірусі.

"Ми знаємо, що вірус значно змінюється. Це важливо для діагностування нових випадків і для лікування", - заявив генетик Анаваж Сакунтабай.

Збудник Еболи - РНК-вмісний вірус, що має високий рівень ймовірності мутацій. Це робить його здатним до адаптації та збільшує можливість стати більш заразним.

"Ми вже бачили кілька випадків (захворювання), що не мали жодних симптомів, повністю асимптоматичні випадки", - зазначив Сакунтабай.

Раніше у ВООЗ заявляли, що попередні подібні дослідження у Сьєрра-Леоне показали, що вірус Ебола значно мутував у перші 24 години спалаху.

За офіційними даними, внаслідок хвороби у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії вже загинуло близько 8,8 тисяч осіб. Загалом вірусом заразилися 22 тисячі людей.