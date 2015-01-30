Селфі-відео в соцмережах стало засобом діагностики захворювань

Співробітники Університету Рочестера розробили комп'ютерну програму, яка аналізує селфі-відео. Цей додаток дозволяє по відео судити про стан людини, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. Додаток працює у фоновому режимі, відстежуючи активність людини в соцмережах і не використовуючи інші дані.

Не потрібно повідомляти про своє самопочуття, вводити додаткову інформацію або носити сенсори. Все просто і точно. Наприклад, тільки по одній лише зміні кольору чола на відео програма змогла визначити частоту серцебиття. Також програма вираховує частоту, з якою людина моргає, який радіус її зіниць і як часто людина рухає головою.

При цьому програма досліджує те, що людина пише в Twitter, що читає, як швидко прокручує сторінку, частоту натискання на кнопки миші. Все це говорить про психічний і фізичний стан. Програму випробували на 27 добровольцях. Людям послали повідомлення в соцмережі, щоб викликати у них певні емоції. І програма зробила точний висновок: чи людина відчуває позитивні, нейтральні або негативні емоції. У перспективі програму навчать розпізнавати конкретні емоції (гнів, смуток та інші).