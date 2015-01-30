Салати без жирів позбавляють людини вітамінів

Хоча лаяти жирні, маслянисті заправки до салату - це сьогодні здоровий тренд, вчені з Університету штату Айова дотримуються зовсім іншої думки, пише toneto.net.

Експерти вважають, що люди, які їдять салати, приправлені знежиреними соусами, ризикують не отримати корисних речовин зі своєї страви.

У ході дослідження вчені брали зразки крові з вен учасників до і після того, як вони їли овочі.

Це давало фахівцям можливість отримати точні дані того, в якому обсязі поглинаються організмом поживні речовини.

Медики пропонували добровольцям зелений салат з помідорами у супроводі різних типів салатних заправок.

Аналіз зразків крові наштовхнув дослідників на думку про те, що люди, які віддають перевагу знежиреним або маложирним заправкам, ризикують не отримувати в потрібній кількості корисні каротиноїди з овочів, як це відбувалося під час експериментів.

Коли ж добровольці їли салати з заправками на олії, вони отримували ці поживні речовини.