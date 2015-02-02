Пробіотики можуть вилікувати діабет

Якщо щодня приймати пробіотики в таблетованій формі, то можна контролювати діабет, пише meddaily.ru з посиланням на Financial Express. Вчені розробили штам лактобактерій, які виділяють глюкагонподібний пептид (GPL-1). Він виділяється в кишечнику у відповідь на прийом їжі.

Фахівці давали його мишам-діабетикам протягом 90 днів. Виявилося, у гризунів знизився рівень цукру в крові на 30%. У перспективі вчені протестують великі дозування пробіотиків. Не виключено, що можливе повне лікування від діабету.

Більш детальне дослідження показало: епітеліальні клітини верхнього відділу кишечника у мишей-діабетиків перетворилися на клітини, які діяли подібно бета-клітинам підшлункової. Тобто вони стежили за рівнем цукру і виділяли інсулін, коли потрібно було збалансувати показники. Завдяки пробіотикам час, який було потрібно для зниження цукру, наблизився до норми.