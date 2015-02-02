Зелений чай - проти раку

Попередні дослідження показали, що епігаллокатехін-3-галлат (EGCG), сполука, що міститься в зеленому чаї, вбиває ракові клітини в ротовій порожнині, не шкодячи звичайним клітинам. Однак не було відомо, чому це відбувається. Дослідники з Університету Пенсільванії з'ясували: EGCG запускає в мітохондріях ракових клітин процес, що приводить до їх загибелі, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Схоже, EGCG в ракових клітинах викликає утворення активних форм кисню. Мітохондрії пошкоджуються і починають виробляти ще більш активні форми кисню. В цей час в пухлинних клітинах знижується експресія генів антиоксидантної системи, і їх захисні функції слабшають.

Тобто, ракова клітина вимикає свій захисний механізм в той момент, коли EGCG створює в ній окислювальний стрес. В звичайних клітинах EGCG подібний процес не запускає. Ця сполука, навпаки, активує захисні функції таких клітин.