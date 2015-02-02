Кава втамовує біль краще, ніж морфін

Згідно із заявою дослідників з державного університету Бразилії (UnB) і державної сільськогосподарської дослідної корпорації Бразилії Embrapa, сполука, виділена з кави, може стати потенційним болезаспокійливим.

Як заявили фахівці з державної сільськогосподарської дослідної корпорації Бразилії Ембапа (Brazilian Agricultural Research Corporation Embrapa) і державного університету Бразилії (University of Brasilia) кофеїн може діяти аналогічно тому, що і знеболюючий засіб морфін, пише zdravoe.com.

Підрозділ генетики і біотехнології корпорації Ембапа, об'єднавшись з вченими з UnB, відкрили «раніше невідомі фрагменти білка» з морфіноподібними ефектами. Як описують фахівці, речовина має знеболюючий і легкий транквілізуючий ефект.

Вчені вже провели випробування на лабораторних мишах. Які показали, що опіоїдні пептиди, які є природними біологічними молекулами кави, мають більш тривалий ефект на мишей, ніж морфін.