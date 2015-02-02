Реальний вік людини записано у ДНК - вчені

Предметом дослідження стали хімічні зміни ДНК. Вчені порівняли фактичний вік групи добровольців (майже 5000 чоловік) з можливим віком, грунтуючись на показниках біологічних годин. Виявилося, люди, чий біологічний вік більше фактичного, помруть раніше, ніж люди, чий фактичний і біологічний вік збігається.

При цьому дана зв'язка працювала, навіть коли в розрахунок взяли куріння, наявність діабету і серцево-судинних захворювань, що впливають на показники смертності. Таким чином, біологічний годинник, який працює "швидше", підвищує ризик ранньої смерті від будь-якої причини. Поки вчені не знають, що саме впливає на біологічний годинник. Можливо, це генетичні фактори або спосіб життя.

Дослідження тривало 14 років. Вчені аналізували біологічний вік, вивчаючи хімічні зміни ДНК - метилювання (приєднання метильної групи). Даний процес не змінює послідовність ДНК, але впливає на те, як гени активуються і придушуються. Зміни внаслідок метилювання можуть стосуватися багатьох генів і відбуватися протягом усього життя людини.

med2.ru