Дислексія у дітей: як "ввести в оману" мозок

При такому підході дитину навчають співвідношенням між літерами або групами літер та їх вимовою. Дослідники використовували дані МРТ-сканування мозку. МРТ відображає мозок у вигляді тривимірних областей - вокселів. Сканування дозволяє визначити, які зони мозку найбільш активні в той чи інший момент.

У нормі всі ділянки мозку працюють завжди. Те, що людина використовує лише частину свого мозку - лише міф. Різні зони мозку спеціалізуються на різних видах діяльності, тому іноді деякі регіони працюють активніше, ніж інші. Вчені спостерігали за тим, як різні частини мозку реагували на візуальну та звукову словесну стимуляцію.

Найкраще читали ті люди, чия система візуальної обробки була найбільш чутлива до звукової інформації. Мультисенсорні нейрони, що сприймають різні подразники, працюють швидше за інших. Судячи з усього, у людей, які добре читають, багато таких нейронів. Це дозволяє їм користуватися слуховою інформацією для розпізнавання слів у процесі читання.

med2.ru