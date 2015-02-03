Проведено успішні випробування нової методики неінвазивної діагностики раку сечового міхура

CellDetect діагностує рак, виявляючи ракові клітини в аналізі сечі.

Випробування відбулися в 9 ізраїльських медичних центрах. У рамках дослідження були перевірені 217 осіб з історією захворювання на рак сечового міхура. Результати неїнвазивної перевірки повністю збіглися з результатами біопсії або цистоскопії.

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Після публікації результатів випробувань акції компанії Micromedic підскочили на 45%. Компанія має намір подати заявку про продаж технології Євросоюзу вже в 2015 році. Після цього Micromedic спробує продати технологію США.

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