Проведено успішні випробування нової методики неінвазивної діагностики раку сечового міхура
09:27, 03 лютого 2015Зарубіжні новини
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Дочірня компанія корпорації Micromedic (Ізраїль) провела успішні випробування нової технології під назвою CellDetect, яка призначена для неінвазійного діагностування раку сечового міхура
www.dsnews.ua
CellDetect діагностує рак, виявляючи ракові клітини в аналізі сечі.
Випробування відбулися в 9 ізраїльських медичних центрах. У рамках дослідження були перевірені 217 осіб з історією захворювання на рак сечового міхура. Результати неїнвазивної перевірки повністю збіглися з результатами біопсії або цистоскопії.
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Після публікації результатів випробувань акції компанії Micromedic підскочили на 45%. Компанія має намір подати заявку про продаж технології Євросоюзу вже в 2015 році. Після цього Micromedic спробує продати технологію США.
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