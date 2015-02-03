Ризик побічних ефектів при прийомі статинів

Британські вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні виявили два ключові гени, які впливають на роботу статинів - препаратів для зниження рівня холестерину, пише med2.ru.

Це відкриття прокладає шлях для розробки аналізу крові, який допоможе ідентифікувати людей, схильних до ризику побічних ефектів статинів, дозволяючи лікарям призначати пацієнтам інші ліки.

Статини знижують рівень холестерину, що засмічує артерії, але багато людей страждають від побічних ефектів при їх вживанні - це затуманений зір, втома м'язів і ушкодження печінки.

Аналізуючи ДНК понад 40000 людей, що приймають статини, британські фахівці виявили два гени, пов'язані з тим, як працюють ліки для зниження рівня холестерину. Один з генів ускладнює проникнення статинів у печінку, де вони знижують холестерин. Це робить препарати менш ефективними.

Відкриття учених може привести до розробки аналізу крові, який буде виконуватися перед призначенням пацієнтам статинів. Якщо аналіз покаже, що гени будуть погано реагувати на препарат, буде виписана більш висока доза статинів або інші ліки. Фахівці сподіваються, що цей аналіз також зможе виявляти людей, схильних до атрофії м'язів - рідкісного і небезпечного побічного ефекту статинів.