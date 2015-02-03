Чим небезпечні протиалергічні препарати

Результати дослідження опубліковані у журналі Jama Internal Medicine.

Із 3434 пацієнтів віком від 65 років і старше за період семирічного спостереження у 637 учасників дослідження була діагностована деменція, а у 160 - хвороба Альцгеймера, пише med2. Результати дослідження показали, що у тих пацієнтів, які використовували високі дози антихолінергічних препаратів в період дослідження, ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера був вище на 54 і 63 відсотки.

Люди, що страждають хворобою Альцгеймера, мають дефіцит ацетилхоліну, тому препарати, які блокують цей нейромедіатор, потенційно можуть сприяють розвитку даного захворювання.

Оскільки багато препаратів з групи антихолінергетиків прописують літнім людям, автори статті підкреслюють необхідність оцінювати можливі ризики і користь від прийому таких лікарських засобів. Проте ще необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити зроблені висновки на більшій кількості пацієнтів.