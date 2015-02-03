Вплив солодкої газованої води на здоров'я дітей

В даних по 5583 дівчаткам, яким у 1996-2001 було від 9 до 14 років, виявили цікаву закономірність, пише Здоров'я. У тих, хто споживав від 1,5 банок солодких напоїв на день, перша менструація була в середньому на 2,7 місяці раніше, ніж у інших. Це не залежало від індексу маси тіла, висоти, загальної кількості з'їденої їжі та рівня фізичної активності.

Судячи за статистикою, зниження віку менархе на рік підвищує ризик захворіти на рак грудей на 5%. Вчені припускають, що початок менструацій на 2,7 місяці раніше мало впливає на імовірність виникнення цього типу раку. Тим не менш, результати дослідження варто взяти до уваги.