Фруктоза - основна винуватиця діабету 2-го типу

Дослідники з Кардіологічного інституту Святого Луки вважають: споживання продуктів харчування і напоїв, що містять доданий цукор, зокрема, фруктозу, є основним чинником різкого зростання захворюваності на діабет 2-го типу. У всьому світі приблизно кожна десята доросла людина страждає від цього захворювання, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Число діабетиків у світі за 28 років зросло більш ніж у два рази. Так, у 1980 році від діабету страждали 153 мільйони осіб, а в 2008 році - 347 мільйонів. Фахівці оцінили дані експериментів на тваринах і досліджень з участю багатьох людей. Останні дослідження показали, що заміна глюкози на фруктозу призводить до несприятливих наслідків.

Особливо небезпечна фруктоза, що міститься в столовому цукрі і кукурудзяному сиропі (підсолоджувач, найбільш часто використовується в харчовій промисловості). Фруктоза, що входить до складу натуральних продуктів, таких як фрукти і овочі, нешкідлива для організму. Споживання фруктів і овочів, навпаки, захищає від діабету і інших метаболічних порушень. Вчені настійно рекомендують людям замінювати продукти, що містять додані цукру, на фрукти та овочі.