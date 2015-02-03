У Великій Британії можуть з'явитися діти від трьох батьків

3 лютого у парламенті Великої Британії буде поставлено на голосування питання про дозвіл застосування нової техніки штучного запліднення, при якій до ДНК двох батьків буде додано здорову мітохондрію жінки-донора, щоб дитині не передалися від матері невиліковні генетичні мітохондріальні захворювання, пишуть Новини Ізраїлю.

Оскільки внесення змін в ДНК у Великій Британії поза законом, впровадження нової техніки має бути схвалене парламентом. Повідомляється, що британські парламентарії будуть голосувати індивідуально, "по совісті", а не у відповідності з лінією своїх партій. Уряд країни підтримує процедуру.

Якщо більшість парламентаріїв підтримає впровадження даної технології

Британія стане першою державою, в якій буде легалізовано штучне запліднення з ДНК трьох батьків, і це може допомогти близько 150 пар в рік.

Це питання викликало у країні гарячі дебати, в яких також взяла участь церква, що виступає проти нового лікування.

На думку противників техніки, вона є небезпечною і неетичною, а також відкриває двері для майбутньої генетичної модифікації дітей.

Мітохондріальні захворювання - це група спадкових захворювань, що передаються дітям обох статей від матері. Ці захворювання пов'язані з дефектами у функціонуванні мітохондрій. Такі дефекти можуть призвести до м'язової дистрофії, важкої епілепсії і до смерті дитини.

Нова техніка замінює мітохондрії в яйцеклітинах матері на здорові мітохондрії з яйцеклітини донора.

Вчені підкреслюють, що це не означає, що дитина народиться від трьох батьків, оскільки мітохондріальна ДНК містить всього 37 генів, які виконують окремі від решти 23 тисяч генів, узятих у двох батьків, функції.