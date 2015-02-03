Вишня благотворно впливає на організм людини

Американські вчені з університету Мічигану провели ряд досліджень на предмет впливу вишневого соку (або м'якоті) вишні) на організм людини. Експеримент спочатку проводився на лабораторних мишах, потім участь у ньому взяли люди, пише tgdaily.ru.

Згідно з результатами досліджень, людині в середньому достатньо приймати вишневий сік регулярно протягом 4 тижнів, після чого сприятливий ефект від такої методики буде відчутний.

Справа в тому, що у вишневому соку міститься велика кількість антиоксидантів та інших корисних речовин, які допомагають уникнути важких захворювань і частково перешкоджають процесам старіння.

Ще одна група випробовуваних складалася з людей, які страждають надмірною вагою. Як показали дослідження, у таких людей після регулярного прийому вишневого соку не тільки нормалізувалася робота серцево-судинної системи, але і значною мірою знизився рівень холестерину в крові.