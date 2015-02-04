Яєчня на сніданок робить людину добрішою

Попередні дослідження показали, що серотонін впливає не тільки на настрій і відчуття щастя, але й на соціальну поведінку. Він пов'язаний з проявами щедрості і доброти. Також відомо: амінокислота триптофан, яка міститься в яйцях, м'ясі птиці, бобах, вівсі, рибі, сирі, тофу і горіхах, в організмі перетворюється в серотонін, пише meddaily.ru з посиланням на The Sydney Morning Herald.

У новому дослідженні вчених з Лейденського університету взяли участь 32 здорових студенти. Половині учасників дали плацебо, а іншим - дозу триптофану, еквівалентну тій, яка міститься у трьох яйцях. Добровольців попросили напередодні ввечері і вранці перед експериментом не їсти і не пити нічого, крім води. Учасники також повинні були утримуватися від вживання алкоголю або наркотиків в період дослідження.

Студентам дали 15 доларів за участь в дослідженні і запитали, чи готові вони пожертвувати частину своєї винагороди на благодійність. Добровольці з експериментальної групи в середньому жертвували в два рази більше, ніж ті, кому давали плацебо. Надалі фахівці планують провести такий же експеримент з великою кількістю учасників.

Інше недавнє дослідження розвінчало міф про те, що яйця шкідливі для серця і підвищують рівень холестерину у здорових людей.