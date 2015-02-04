Спиртне - основна причина інсульту у людей середнього віку
У сильно питущих людей ризик інсульту на 34% вищий, ніж у мало питущих
Фахівці спостерігали за 11644 шведськими близнюками середнього віку протягом 43 років. На початку дослідження всі близнята були молодшими 60 років. Вчені порівняли ефекти від споживання спиртного більш двох дрінків в день (сильно питущі) і менше половини дрінка в день (помірне вживання спиртних напоїв), розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.
Учасники заповнили анкети. Потім їх розділили на групи (мало, помірно, сильно питущі і непитущі). Аналіз даних показав, що майже 30% добровольців перенесли інсульт. Потім дослідники порівняли фактори ризику інсульту, такі як споживання алкоголю, високий кров'яний тиск, діабет і куріння. Дослідження показало: у сильно питущих людей ризик інсульту на 34% вищий, ніж у тих, хто мало п'є.
У сильно питущих людей середніх років інсульт траплявся на 5 років раніше, незалежно від генетичних факторів і факторів, що діяли в юності. У середньому віці пияцтво підвищувало ризик інсульту сильніше, ніж інші чинники, такі як високий кров'яний тиск і діабет. У віці близько 75 років діабет і кров'яний тиск ставали основними причинами інсульту. Ті з однояйцевих близнюків, хто пережив інсульт, пили більше, ніж їх брати і сестри, у яких інсульту не було.
Пияцтво також підвищує кров'яний тиск і призводить до серцевої недостатності і аритмії. Дослідники не радять людям середнього віку випивати більше двох дрінків в день. Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, щоденна норма складає два дрінки для чоловіків і один дрінк для жінок.