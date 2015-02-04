Британський парламент схвалив створення дітей "від трьох батьків"

382 депутати проголосували за схвалення нового методу, 128 - проти. Якщо схвалить ініціативу Палата лордів, Великобританія стане першою країною, в якій буде легалізовано штучне запліднення з ДНК трьох батьків, пишуть Новини Ізраїлю.

Нова методика допоможе близько 150 сім'ям на рік, і перша дитина, в клітинах якої буде ДНК трьох осіб, може народитися вже в наступному році.

Революційна техніка штучного запліднення покликана запобігти виникненню у дитини мітохондріальних захворювань - групи спадкових захворювань, які передаються дітям обох статей від матері. Нова техніка замінює ушкоджені мітохондрії (частини клітинної структури, що відповідає за енергопостачання клітини) в яйцеклітинах матері на здорові мітохондрії з яйцеклітини донора.

Дефекти мітохондрії можуть призвести до м'язової дистрофії, важкої епілепсії і до смерті дитини.

Вчені підкреслюють, що це не означає, що дитина народиться від трьох батьків, оскільки мітохондріальна ДНК містить всього 37 генів, які виконують окремі від решти 23 тисяч генів, узятих у двох батьків, функції. Тобто, нова техніка не вплине на зовнішність та інші характеристики немовляти.

На думку численних противників техніки, в числі яких і Церква, методика є небезпечною і неетичною, а також відкриває двері для майбутньої генетичної модифікації дітей.