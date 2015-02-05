ВООЗ: майже 400 осіб заразилися вірусом Ебола за три тижні
10:07, 05 лютого 2015Зарубіжні новини
61
Майже 400 осіб заразилися смертельним вірусом лихоманки Ебола за 21 день
REUTERS
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.
Читайте такожВакцину проти Еболи направили в Ліберії - BBC
За даними ВООЗ, за три тижні в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра Леоне було зафіксовано 368 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражених Еболою становить 22 тисячі 460 чоловік. У трьох країнах від лихоманки загинули 8966 чоловік.
Раніше ВООЗ повідомляла про 8959 загиблих і 22 тисячах 444 заражених Еболою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter