ВООЗ: майже 400 осіб заразилися вірусом Ебола за три тижні

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

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За даними ВООЗ, за три тижні в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра Леоне було зафіксовано 368 нових випадків зараження. Таким чином, загальна кількість заражених Еболою становить 22 тисячі 460 чоловік. У трьох країнах від лихоманки загинули 8966 чоловік.

Раніше ВООЗ повідомляла про 8959 загиблих і 22 тисячах 444 заражених Еболою.