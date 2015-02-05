Онкологія - захворювання похилого віку

Результати новітніх досліджень, проведених британським онкологічним центром Cancer Research UK, свідчать про те, що на тлі збільшення тривалості життя один з кожних 2,5 жителів, має високі шанс захворіти на рак, пишуть Новини Ізраїлю.

"Онкологія - це, по більшій частині, захворювання похилого віку, у 60% випадків він діагностується у пацієнтів у віці 65 років і старше. Якщо люди будуть жити довго, то в певний момент рак з'явиться у більшості", - вважає професор Пітер Сасині з лондонського університету Queen Mary, один з авторів дослідження.

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Згідно з даними, опублікованими науковим журналом British Journal of Cancer, близько 53,5% чоловіків, народжених після 1960 року, ризикують захворіти на рак впродовж життя. Даний показник у осіб чоловічої статі, народжених на 30 років раніше, становить 38,5%. Схожа динаміка спостерігається і серед жінок, де за той же часовий період показник у 36,7% виріс до 47,5%.

Втім, цей похмурий прогноз можна поліпшити шляхом зміни способу життя і звичок, кинувши палити і знизивши вагу. Крім цього, по мірі розвитку науки все більше людей виліковуються від онкологічних захворювання.

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Наголошується, що перспективи жінок в цьому відношенні дещо краще, ніж у чоловіків: шанс захворіти на рак у представників сильної статі, народжених після 1960 року, становить 53,5%, а у прекрасної - лише 47,5%. У тих, хто народився тридцятьма роками раніше, цей показник становить 38,5% і 36,7% відповідно.

Головними факторами ризику розвитку онкологічних захворювань є ожиріння, регулярне вживання в їжу червоного м'яса, оральний секс і куріння. Здоровий спосіб життя здатний знизити ймовірність захворювання з 50% до 30%, йдеться в цій статті.