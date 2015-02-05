Підтверджено зв'язок механізмів консолідації пам'яті та сну

Їм вдалося довести, що інгібіторні нейрони, що відповідають за консолідацію пам'яті, регулюють настання сну, пише" Ремедіум.

Відомо, що більшість тварин і навіть комах погано запам'ятовують будь-що при депривації сну. Автори роботи шукали відповідь на питання, як пов'язано настання сну і робота пам'яті. Вони припустили, що або єдиний механізм впливає і на консолідацію пам'яті і на засинання, або ці процеси незалежні один від одного.

Дослідження проводилося на мухах-дрозофілах. За консолідацію пам'яті у цих організмів відповідають дорсальні парні медіальні нейрони. При активації цих нейронів, мухи спали довше, а при деактивації не засипали. Автори показали, що інгібуючий вплив дорсальних парних медіальних нейронів на нейрони грибоподібного тіла, яке призводить до засипання, починається одночасно з процесом переходу короткочасної пам'яті в довготривалу.

В роботі зроблені висновки, що регуляція сну та консолідація пам'яті функціонально пов'язані і за ці процеси відповідають одні й ті ж анатомічні структури.