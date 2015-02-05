Вивчено механізм формування вторинних пухлинних осередків у курців

Фахівці з Онкологічного центру Моффітта (Moffitt Cancer Center) вивчили механізм формування метастаз при цій формі раку. Нікотин, що міститься в сигаретах, призводить до зміни властивостей клітин, і вони набувають особливості, що характерні для метастатичних. Робота була опублікована в журналі Cancer Research.

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Доктор Челлаппан (Srikumar Chellappan) і його колеги провели ряд досліджень на мишах і зразках пухлинних тканин, пише remedium.ru. Вони з'ясували, що нікотин впливає на білок бета-аррестин-1. Його активація призводила до того, що пухлинні клітини починали продукувати білки, що підвищують їх рухливість і здатність до інвазії. Клітини набували здатність до метастазування, що відповідає збільшенню агресивності раку. Подальші дослідження показали, що бета-аррестин-1 зв'язується з фактором транскрипції E2F1, що і призводить до формування метастаз при раку легені.

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Вивчення фрагментів пухлинних тканин показало, що високий рівень бета-аррестина-1 в клітинах раку легень був асоційований з підвищеним рівнем білків, що впливають на рухливість клітин і клітинну адгезію. Придушення роботи бета-аррестина-1 інгібувало пухлинний ріст та розвиток метастазів у мишей.

Автори вважають, що отримані ними дані зможуть використовуватися для розробки нових терапевтичних підходів до лікування метастатичного раку легені.