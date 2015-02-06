Facebook може стати причиною депресії

Дослідники з Університету Міссурі і Наньянського технологічного університету наголошують: те, навіщо людина використовує Facebook, має велике значення. Якщо вона користується соціальною мережею, щоб підтримувати зв'язок з родиною і друзями, в цьому немає нічого поганого. Однак деякі люди за допомогою Facebook спостерігають за іншими. Саме це призводить до депресії, розповідає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Фахівці з'ясували, що повідомлення в Facebook про такі речі, як дорога відпустка, новий будинок, автомобіль чи щасливі стосунки, викликали заздрість у користувачів, які звикли спостерігати за чужим життям. Люди, які заздрили і порівнювали своє життя з життям інших, частіше страждали від депресії. Тих, хто використовував сайт для спілкування, негативні наслідки обходили стороною.

Вчені вважають, що користувачі Facebook повинні знати про можливий ризик. Фахівці кажуть: самопрезентація дуже важлива для соціальних мереж, тому багато людей розміщують там інформацію тільки про позитивні аспекти свого життя. Потрібно пам'ятати про це і намагатися не заздрити іншим.