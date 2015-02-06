Описано механізм усунення резистентності до терапії пухлин підшлункової залози

Як правило, курс агресивного хіміотерапевтичного лікування малоефективний, він не пригнічує розвиток пухлинного процесу і продовжує життя лише на кілька місяців. Основним препаратом для лікування раку підшлункової залози є гемцитабін, інгібуючий процес реплікації ДНК, пише remedium.ru.

Дослідницька група з Онкологічного центру Фокс Чейза (Fox Chase Cancer Center) під керівництвом Тімоті Ієна (Timothy Yen) описала один з механізмів, який дозволить боротися з лікарською стійкістю при раку підшлункової залози.

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У культурі клітин пухлини автори моделювали вплив сублетальної концентрації гемцитабіну. В реальних умовах саме така ситуація призводить до відбору стійких клітин, а виникає вона через складне мікроозброєння у тканині пухлини. Дослідники виявили 37 генів, сенситизуючих пухлинні клітини до дії сублетальної дози гемцитабіну. Потім вони підтвердили, що інактивація роботи гена, що експресує рецептор до вітаміну D, призводила до загибелі ракових клітин під дією гемцитабіну. Придушення роботи цього гена в здорових клітинах ніяк не впливало на їх життєздатність.

Автори відзначають, що створення препарату, що блокує рецептор вітаміну D, полегшило б лікування пацієнтів, які страждають на рак підшлункової залози, так як можна очікувати, що він буде селективно діяти лише на пухлинні клітини. Вони підкреслюють, що для профілактики остеопорозу необхідно буде додатково використовувати препарати кальцію.