Глюкокортикоїди прискорюють стабілізацію пацієнтів з пневмонією

Результати роботи опубліковані в журналі The Lancet.

Дослідження проводилося в семи медичних центрах у Швейцарії. В роботу були включені 785 осіб з позалікарняною пневмонією у віці старше 18 років, пише" Ремедіум. Хворі були рандомізовані у групи лікування 50 мг преднізона протягом 7 днів на додаток до стандартної терапії, а учасники з групи контролю отримували плацебо. В якості первинної кінцевої точки дослідження, основного вимірюваного параметра, було вибрано час до досягнення стабільного значення основних показників життєдіяльності, які не повинні були змінюватися протягом доби. Додатковий прийом преднізона скоротив цей термін до 3,0 днів порівняно з використанням плацебо (4,4 дня).

Протягом тридцяти днів після початку дослідження частота ускладнень пневмонії склала 11 випадків у групі преднізона та 22 випадки у групі плацебо, відмінності не досягали рівня статистичної значущості. У групі лікування частіше спостерігалася гіперглікемія, яка вимагає використання інсуліну (76 випадків та 43 випадки у групі плацебо).

Автори рекомендують у відсутність протипоказань використовувати глюкокортикостероїди для лікування пацієнтів, госпіталізованих з приводу позалікарняної пневмонії. Вони відзначають, що застосовність результатів обмежена - невідомий ефект препаратів у важких хворих, яким було потрібно лікування у відділенні інтенсивної терапії, і в амбулаторних пацієнтів з пневмонією.