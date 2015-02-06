Їжте менше - більше запам'ятаєте

Ідея такого режиму харчування прийшла з Італії. Там провели чергове дослідження на тему «калорійного обмеження», в прагненні ще раз підтвердити теорію: голод покращує здоров'я і подовжує життя, пише toneto.net.

Звичайно, нічого нового нам не сказали, ученим давно відомо, що чим менше жуєш, тим більше живеш. Але на цей раз вони вирішили зосередитися на питанні про те, які ще бонуси крім пристойного зовнішнього вигляду дає подібний спосіб життя.

Вчені з Католицького університету Святого Серця в Римі, провели дослідження білка CREB1, який відіграє важливу роль у формуванні пам'яті людини і його здібності до навчання.

В експериментах з участю мишей було доведено, що зниження калорійності раціону активує і цей білок, що виробляється в головному мозку.

Калорійність мишачої їжі була урізана на 25-20%, що відповідає приблизно 600 калорій в день для людини, або відсутності шматка торта в нашому меню.

Кава або чай, випиті після обіду або вечері, також можуть бути корисні, останні дослідження їх основної складової - кофеїну довели, що він підвищує вироблення організмом CREB1.

Що дає це нам, непосвяченим в таку тонку «кухню» громадянам? Ви, звичайно, в курсі, що населення Землі стрімко старіє. А це відкриття має велике значення для розробки методів лікування, які дозволять зберігати наш мозок молодим і здоровим як можна довше.

Італійські вчені сподіваються, що незабаром їм вдасться розробити спосіб активізації CREB1 з допомогою лікарських засобів.