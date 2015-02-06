Кинути курити допоможе запах риби

В результаті нового дослідження вчені прийшли до висновку, що сигарети стають для курців набагато менш привабливими, якщо мозок пов'язує куріння з яким-небудь надзвичайно неприємним запахом - наприклад, запахом гниючої риби. При цьому найбільш ефективним виявляється його вплив на людину під час сну, пише nv-news.com.

В лабораторії, що вивчає сон, дослідники провели експеримент, в якому брали участь 66 курців. Їх розділили на три групи: в одній сплячих курців обробляли комбінацією запахів тухлих яєць і тухлої риби, у другій - одним з цих запахів, а в третій випробовувані одночасно курили і вдихали «аромат» тухлої риби під час неспання.

У спеціальному щоденнику курці відзначали, скільки сигарет вони викурювали протягом тижня до і після експерименту. Найпомітнішим був ефект у тій групі, яку обробляли неприємними запахами під час сну.

Вчені вважають, що завдяки цим дослідженням можна використовувати нюхову терапію під час сну в боротьбі з курінням: завдяки пролонгованому ефекту вона дозволяє знизити нікотинову залежність.