У Канаді дозволили евтаназію

Верховний суд Канади дозволив лікарям робити евтаназію у випадку з важкими і невиліковними захворюваннями, що скасовує заборону 1993 року, повідомляє Газета.ру.

Положення Кримінального кодексу про покарання за евтаназію було визнано таким, що порушує Хартію прав і свобод. Пацієнт, який просить про дану процедуру, повинен буде дати письмову згоду. Таким чином, евтаназію зможуть робити тільки ті хворі, які визнані дієздатними.

Рішення суду набуде чинності через 12 місяців, воно зніме відповідальність з лікарів, які допомагають покінчити з життям невиліковним пацієнтам, що відчувають нестерпні страждання.

Евтаназія дозволена лише у декількох країнах світу, таких як Швейцарія, Швеція, Бельгія і Нідерланди.