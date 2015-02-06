Червоне вино зміцнює пам'ять

Рествератрол - сполука, яка міститься у винограді, червоному вині та арахісі. Виявляється, ресвератрол здатний запобігти віковій втраті пам'яті. Це з'ясували дослідники з Інституту регенеративної медицини, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Відомо, що ресвератрол корисний для серцево-судинної системи. Фахівці з'ясували: також він позитивно впливає на гіпокамп, ділянку мозку, пов'язану з пам'яттю, процесом навчання та настроєм. Ймовірно, ресвератрол може впоратися з нейродегенеративними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера.

Про чудодійні властивості ресвератрола вчені говорять давно. Наприклад, він зменшує ризик раку голови і шиї. Надмірне споживання алкоголю ушкоджує клітини організму, а ресвератол знищує пошкоджені клітини, що підвищують ризик раку. Крім того, ресвератрол здатний зупиняти бактерії, що викликають акне.