Позитивні емоції допоможуть перемогти депресію і хвороби серця

Дослідники з Університету Торонто і Каліфорнійського університету з'ясували: захоплення і трепет, викликані, наприклад, шедевром мистецтва, знижують в організмі рівень цитокінів, які беруть участь в імунній відповіді. Цитокіни борються з інфекціями і хворобами, але їх високі рівні пов'язані з безліччю проблем зі здоров'ям, такими як серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу, артрит, клінічна депресія і хвороба Альцгеймера, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Попередні дослідження показали, що підтримувати рівень цитокінів у нормі допомагають правильне харчування, фізичні вправи і здоровий сон. У новому дослідженні взяли участь понад 200 молодих людей. Учасники розповіли про те, як часто вони відчували позитивні почуття і емоції, такі як радість, трепет, співчуття, задоволення, любов і гордість.

Потім дослідники взяли у добровольців зразки тканин ясен і щік. У тих, хто переживав позитивні емоції, виявилися низькі рівні інтерлейкіну-6 - цитокіну, який є маркером запалення. Поки що неясно, чи є позитивні емоції причиною або наслідком низького рівня цитокінів. Вчені сподіваються з'ясувати це у своїх подальших дослідженнях.