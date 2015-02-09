Розлучення батьків робить дітей тривожними

Коли батьки розлучаються, у дитини можуть початися проблеми з успішністю, з'ясували дослідники. Такі діти, можливо, ніколи не наздоженуть своїх однолітків, що мають повні сім'ї, через тривожність, самотність і відчуття печалі, які опановують дитиною, пише Здоров'я.

П'ятирічне спостереження за 3585 дітьми у віці приблизно чотирьох років показало: найбільший удар був нанесений по успішності в математиці і навичкам міжособистісного спілкування і поведінки, констатує керівник дослідження Хен Сік Кім з Університету Вісконсін-Медісон. У дітей, що пережили розлучення батьків, також відзначалася більш низька самооцінка. Хоча їх емоційний стан дещо стабілізувався після самого розлучення, такі діти все одно відставали на тлі дітей з повних сімей.