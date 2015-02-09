Шматок м'яса безпечніший за сосиски та ковбаси

У тих, хто часто вживає в їжу м'ясо, що пройшло певну виробничу обробку, наприклад, сосиски, ковбаси, напівфабрикати, ймовірність виникнення раку підшлункової залози набагато вища, ніж у тих, хто харчується звичайним м'ясом, пише toneto.net.

Шведські вчені провели дослідження, в якому взяли участь 6643 людини.

Результати його засвідчили, що кожні 50 грамів переробленого м'яса підвищують ризик раку підшлункової залози на 19%.

Керівник дослідження професор Сюзана Ларсон вважає, що більшість людей навіть не підозрюють, скільки шкідливого м'яса вони їдять.

Вона нагадує, що «причиною раку підшлункової залози можуть стати гамбургери, котлети в кафе і ресторанах, ковбаса, різні м'ясні інгредієнти салатів... 100 грамів такого м'яса - це зовсім небагато, це бекон в ранковій яєчні, два хот-доги або ж один великий гамбургер».