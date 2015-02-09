Поширення MERS-CoV залишається приводом для занепокоєння - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила стурбованість поширенням коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому MERS-CoV у Саудівській Аравії, пише ремедіум, посилаючись на повідомлення Reuters.

Після засідання надзвичайного комітету, фахівці ВООЗ заявили про необхідність вжиття додаткових заходів для стримування розповсюдження вірусу. На даний момент відомо про 965 випадків зараження MERS-CoV, причому понад 350 хворих на коронавірус померли.

Хоча майже всі випадки зараження MERS-CoV реєструються в Саудівській Аравії, ВООЗ підкреслила важливість посилення контролю ситуації в сусідніх країнах.

На сьогоднішній день немає специфічного лікування проти короновірусу близькосхідного респіраторного синдрому, летальність якого сягає 40%. Вперше зараження людини вірусом було зафіксовано у 2012 році. Варто відзначити, що в результаті вивчення останніх даних, комісія ВООЗ дійшла висновку про відсутність ознак стійкої передачі вірусу від людини до людини.