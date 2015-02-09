У Литві лікуватимуться поранені в АТО українські військовики

11:55, 09 лютого 2015
Зарубіжні новини
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 Україна домовилась про збільшення до 100 осіб на рік (військовослужбовців та цивільних громадян), які проходитимуть лікування та реабілітацію у Литві

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, міністр Кабінету міністрів Ганна Онищенко, заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Устименко та інші високопосадовці зустрілися з українськими військовими, які проходять реабілітацію у місті Друскінінкай (Литва).

Щомісяця в Друскінінкай приїжджають на лікування 4-6 українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня важкості.

Онищенко й Устименко зазначили, що уряд України, попри складний час, робить усе можливе, щоб своєчасно допомагати українським військовим із лікуванням, реабілітацією та соціальними забезпеченням, а з литовською стороною вже домовлено про збільшення до 100 осіб на рік, які проходитимуть лікування та реабілітацію у Литві.

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