Кількість жертв вірусу Ебола в Західній Африці перевищила 9 тисяч осіб

12:22, 09 лютого 2015
Зарубіжні новини
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 Кількість жертв хвороби, викликаної вірусом Ебола (ХВВЕ), досягла в Західній Африці 9004 людини, ще 22 тисячі 525 заразилися

REUTERS

Про це свідчать дані, опубліковані Світовою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), передає ТАСС.

У Ліберії померли 3746 людей і 8745 заразилися. У Сьєрра-Леоне кількість померлих менше - 3301, але більше заражених, ніж у якій-небудь іншій країні - 10 792 людини. У Гвінеї значно менше, ніж у цих двох державах, і інфікованих, і померлих - 2988 і 1957 чоловік відповідно.

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Випадки захворювання зафіксовані також у Малі, Нігерії, Сенегалі, Іспанії, Великій Британії і США. Проте в більшості з цих країн кількість інфікованих не перевищує десяти осіб. Виняток становить Нігерія, де ХВВЕ заразилися 20 людей, вісім загинули.

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Під час попередніх спалахів епідемії з 1976 року від лихоманки Ебола померли 5826 осіб.

Наприкінці січня ВООЗ повідомила, що захворюваність на вірус Ебола впала до найнижчого за останні сім місяців рівня.

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