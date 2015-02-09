На ідеального партнера чекати марно - учені

Таку теорію запропонували мікробіологи з Університету штату Мічиган. Своє дослідження вони представили в журналі Nature, а коротко про нього розповідає прес-реліз університету.

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Кріс Адамі (Chris Adami) і його колеги побудували комп'ютерну модель і простежили імовірність ризику при виборі партнера у тисяч поколінь цифрових організмів, пише lenta.ru. Виявилося, що на їх поведінку найбільше впливає розмір їх найближчої групи («племені»). Коли він складав близько 150 одиниць (як у первісних людей), організми воліли перших-ліпших партнерів. При високому рівні ризику (коли рішення є дуже важливим - вибір супутника життя, а не колеги по роботі або товару в магазині), людям властиво погоджуватися на найбезпечніший варіант, стверджують вчені.

«Примітивні люди могли вступити в статеві зносини з першим, навіть не ідеальним, партнером, і піти на ризик народити генетично не найдосконаліше потомство - або чекати містера (або міс) Досконалість. Але тоді вони ризикували взагалі не залишити після себе потомство», - пояснив Адамі.

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Однак вибір безпечного варіанта виявився не єдиною еволюційною стратегією: окремі особини були готові піти на ризик і віддати час пошуку ідеального партнера, щоб отримати максимально досконале потомство.

Тим не менше вчені визнали за необхідне попередити свою аудиторію про те, що відмова від пропозиції руки і серця в очікуванні кращого варіанту створює небезпеку взагалі не мати дітей. «Гарантована ставка приносить еволюційну перевагу, особливо якщо людина живе в невеликій групі», - заявив Адамі.