Кава сприяє нормальній роботі кровоносних судин

Кардіологи провели експеримент за участю добровольців. Виявилося, що кава сприяє кровотоку в судинах пальців, пише med2.ru.

Вчені перевіряли вплив кави на судини пальця, тому що саме ці судини є одними з найменших в організмі людини. По пальцях вчені визначали вплив кави на дрібні судини організму.

Таким чином, необхідно випивати одну чашку кави на день, щоб посилити кровообіг на 30%. Результат помітний вже через 75 хвилин. Вчені відзначають, що кава незначно підвищує тиск, кофеїн також зміцнює внутрішню оболонку судин.

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При цьому кава не змінювала рівень серцебиття у добровольців.

Експерти не впевнені в причинах такого впливу кави на судини. Вчені припускають, що кофеїн допомагає розкритися судинам, знімаючи запалення.

Дослідники сподіваються знайти способи застосування кави для боротьби із захворюваннями судин в майбутньому.

Експерименти також довели позитивний вплив кави на ризик смерті від серцевих захворювань, а також на роботу артерій.