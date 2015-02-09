Учені встановили, що дзеркала змушують людей їсти більше, ніж потрібно

Дослідники з Нідерландів вивчали явище, яке, судячи з усього, особливо поширене серед жінок. Вчені розділили 107 учасників на дві групи. Деяких попросили дивитися в дзеркало, а інших ні. Фахівці помітили: ті, хто провів багато часу перед дзеркалом, їли навіть тоді, коли не були голодні, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Крім того, дослідники виявили, що на кількість споживаної їжі впливає не тільки дзеркало. В іншому експерименті учасникам показували рекламні ролики. Добровольці, які дивилися рекламу, в якій був акцент на образі тіла, з'їдали більше, ніж ті, кому показали нейтральні відео.

Фахівці відзначають: у почутті гордості за свою зовнішність немає нічого поганого. Проте надмірна увага до власного тіла призводить до переїдання. До того ж, люди, які постійно розглядають себе в дзеркалі, часто егоцентричні і схильні до дисморфофобії (хронічного невдоволення своїм тілом).