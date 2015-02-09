Жирне молоко захистить від діабету ІІ типу

Учені зі Швеції прийшли до висновку, що вживаючи молоко з високою жирністю, на 23% знижується ризик захворіти діабетом другого типу.

Для цього експерти радять вживати близько восьми порцій молочних продуктів в день, пише moirebenok.ua.

Однак це стосується тільки молочних продуктів, оскільки саме жир з молочних продуктів є найбільш корисним з усіх насичених жирів і може захистити від розвитку діабету другого типу.

Експерти досліджували дві групи людей. У першій групі учасники вживали 8 порцій молочних продуктів в день, у другій - набагато менше або зовсім не вживали молочку. З'ясувалося, що в першій групі ризик розвитку діабету знижувався на 23%.

Одна порція молочних продуктів прирівнюється до 200 мл йогурту, кефіру або молока, 20 г сиру або 7 г вершкового масла. А взаємозв'язки між продуктами з низьким вмістом жиру і діабет експерти не виявили.