Одночасне використання діуретика та антибактеріального засобу підвищує ризик смерті

Автори розглянули медичні записи жителів провінції Онтаріо старше 65 років, які отримували спіронолактон. Враховувалися випадки звернення за екстреною медичною допомогою, наявність цукрового діабету, гіпертензії і деякі інші параметри.

Вчені вивчили медичні карти пацієнтів, у яких протягом 14 днів після призначення комбінації триметоприм-сульфаметоксазол або одного з інших антибактеріальних засобів (амоксициліну, ципрофлоксацину, норфлоксацину або нитрофурантоїна) настала раптова серцева смерть, пише Ремедіум. На кожен випадок були підібрані 4 контрольні пацієнти. При проведенні статистичного аналізу були обчислені відносні ризики настання раптової смерті в результаті прийому спіронолактону і антибактеріальних препаратів.

У групі пацієнтів, які отримували триметоприм з сульфаметоксазолом на тлі спіронолактону, відносний ризик раптової смерті був підвищений більш ніж у два рази і склав 2,46. Підвищення відносного ризику було виявлено та для пацієнтів, що приймали ципрофлоксацин (1,55).

За результатами дослідження автори рекомендують не використовувати комбінацію триметоприму і сульфаметоксазолу у хворих, які отримують спіронолактон, а підбирати інший антибактеріальний препарат.

В даний час лікарі часто застосовують спіронолактон для лікування пацієнтів з серцевою недостатністю. Найбільш типовим побічним ефектом спіронолактону є гіперкаліємія. Препарат зменшує екскрецію калію з сечею майже на 40% за рахунок блокування калій-натрієвих каналів в дистальних канальцях.

Раніше було описано лікарську взаємодію з розвитком вираженої гіперкаліємії (аж до життево-загрозливої рівня калію в крові).