Психологічний стрес знижує больовий поріг



У дослідженні, проведеному в Тель-Авівському університеті, взяли участь 29 здорових чоловіків. Вчені провели кілька тестів, щоб оцінити больовий поріг добровольців. Наприклад, учасників попросили сказати, коли вони відчують тепловий вплив. Потім чоловіки пройшли тест, створений для того, щоб викликати гострий психологічний стрес, пише meddaily.ru.

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Тест представляв собою комп'ютерну програму з арифметичними задачами. Дослідники сказали добровольцям, що більшість людей дає на цьому тесті 80-90% правильних відповідей. Учасники могли відповісти правильно максимум на 20-45% питань, навіть якщо їх вибір у всіх інших випадках був вірним. Потім учені розділили добровольців на групи залежно від рівня стресу.

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Виявилося, психологічний стрес знижував больовий поріг. Зміни були особливо вираженими серед учасників з більш гострою реакцією на стрес. Тобто, чим вище чутливість до стресу, тим гірше людина переносить біль. Хронічний стрес набагато небезпечніший. Він є причиною безлічі проблем зі здоров'ям. Вчені радять боротися зі стресом за допомогою технік релаксації.