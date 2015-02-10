Вчені розробили пристрій для смартфона, що за 15 хвилин діагностує СНІД

Дослідники з Колумбійського університету розробили пристрій, який може перетворити будь-який смартфон - як iPhones, так і Android, міні-лабораторію з діагностування СНІДу та сифілісу - за допомогою однієї краплі крові і всього за 15 хвилин, повідомляють Новини Ізраїлю, посилаючись на публікацію Еngadget.

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Прилад, вартість якого не перевищує для виробника 34 долара, підключається до смартфону і проводить імуноферментний аналіз для пошуку антитіл ВІЛ і антикардіоліпіновий тест, що виявляє антитіла в крові у хворих на сифіліс.

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Учені випробували прилад в Руанді, де перевірили його на 96 пацієнтів. Повідомляється, що в кількох випадках прилад помилково діагностував хворобу у здорових людей. Дослідники мають намір усунути несправності і знову провести випробування апарату.