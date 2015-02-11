Американський кардіолог Пател пожертвував для українських шпиталів обладнання на мільйон доларів

Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA з посиланням на Miss Ukrainian Diaspora.

Як наголошується в повідомленні, лікар Пател зазвичай допомагає країнам Африки, однак завдяки старанням українців Люби і Євгена Андрус 20 тонн медичного обладнання на цей раз виділено саме Україні. Серед речей, зокрема, два операційні мікроскопи, які потрібні для операцій у військових госпіталях.

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«Доктор Пател особисто разом з волонтерами допомагав запаковувати приладдя. Ці люди не пошкодували свого вихідного дня, щоб відправити допомогу Україні. І за це ми надзвичайно вдячні», - написала у соцмережі Наталія Фігель, одна із організаторів відправки гуманітарного вантажу.

«До підготовки, упаковки, доставки, приготування документації, розмитнення, оплати і розподілення долучиться більше півсотні волонтерів з Фонду захисту героїв – Ukrainian Heroes Fund, St. Joseph the Betrothed Ukrainian Greek-Catholic Church, Miss Ukrainian Diaspora, Razom for Ukraine, а також волонтерські організації в Україні. Сприяння у доставці вантажу в Україну – KLM Express та Ukraine Express», - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше зі США в Україну привезли 7 тонн допомоги, в тому числі для госпіталів.