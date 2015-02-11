Створено комп'ютерну модель формування клітин крові

На думку дослідників, модель допоможе у створенні нових лікарських препаратів для лікування лейкемії та лімфоми, пише remedium.ru.

У процесі роботи над комп'ютерною програмою, вчені вивчили дію 48 генів у 3,9 тис. клітинах-попередниках, з яких в наслідок диференціюються всі типи кров'яних клітин.

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Отримані дані були використані при створенні комп'ютерної моделі процесу розвитку клітин крові. Варто відзначити, що наступні лабораторні експерименти підтвердили відповідність моделі реальним процесам формування клітин.

«Завдяки створенню нової програми, моделювання результатів експериментів займає всього кілька секунд, тоді як проведення аналогічних дослідів у лабораторії зайняло б не один тиждень. Використання комп'ютерної моделі значно прискорює дослідження в області кровотворення та розвитку генетичних мутацій, що призводять до лейкемії», - розповів один з авторів роботи Берті Готтджинс (Bertie Gottgens).

Розробники комп'ютерної моделі також підкреслюють, що вона дозволить швидко оцінити потенціал експериментальних препаратів для лікування захворювань крові.